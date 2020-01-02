В Одессе прошёл «забег обещаний» на 2020 метров

1 января сотни одесситов пробежались по парку Шевченко ради исполнения планов в наступившем году.

Об этом событии рассказала «Думская».

Отмечается, что «Забег обещаний» проводится в нашем городе уже четвёртый год подряд.

«В забеге могут принять участие все желающее, достаточно только прицепить табличку с номерком и написать желание, которое вы обещаете исполнить в этом году, — рассказывает один из организаторов. — Сложно сказать сколько людей принимает участие в забеге, но мы взяли с собой порядка 500 табличек с номерами и раздали около 400».

Почти все участники забега надели новогодние шапочки и яркие новогодние костюмы, некоторые бежали семьями — с детьми, колясками и самокатами.

«Рекорды скорости семейства, конечно, не ставили, но это никого не волновало, ведь в забеге нет ни победителей, ни проигравших, он призван поднять настроение», — говорится в сообщении.

Обещания на табличках у одесситов были разными — малыши обещали хорошо себя вести, взрослые планировали перемены в профессии, саморазвитии и спорте.



Фото и видео: Андрей Колисниченко/Думская