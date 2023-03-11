Где и когда смотреть церемонию вручения кинопремии «Оскар»

95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 12-го на 13-е марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Ведущим премии будет американский комик и актёр Джимми Киммел, сообщает интернет-издание «ГОРДОН».

Трансляцию церемонии вручения премии на украинском телеканале «Суспільне Культура» будут вести украинская актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин. Гости начнут прибывать на красную дорожку в 1.00, а непосредственно вручение премии начнётся спустя час.

Уже известно, что наибольшее количество номинаций (11) получила картина «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.

На победу в номинации «Лучшее документальное кино на иностранном языке» претендует украинский фильм «Дом из заноз». Над этим фильмом работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в Лисичанске. Режиссёром фильма «Дом из заноз» является Симон Леренг Вилмонт, продюсером – Моника Хеллстром, редактором – Майкл Аалунг. Вместе со съёмочной группой на красную дорожку выйдут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. Режиссёр отметил, что любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Он сообщил, что Лисичанский приют был эвакуирован 24 февраля 2022 года и сейчас значительная часть героев фильма находится за рубежом.

На победу в категории «Лучший фильм» претендуют:

В номинации «Лучший актер» представлены: Остин Батлер – «Элвис»; Колин Фаррелл – «Банши Инишерина»; Брендан Фрейзер – «Кит»; Пол Мескал – «Солнце моё»; Билл Найи – «Жить».

В категории «Лучшая актриса» заявлены: Кейт Бланшетт – «Тар»; Ана Де Армас – «Блондинка»; Андреа Рейсборо – «Ради Лесли»; Мишель Ео – «Всё везде и сразу».

За победу в номинации «Лучшая режиссёрская работа» будут бороться: «Банши Инишерина» Мартина Макдона; «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта; «Фабельманы» Стивена Спилберга; «Тар» Тодда Фина; «Треугольник печали» Рубена Остлунда.

В категорию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли:

Не обошлось без скандалов. Мировой конгресс украинцев опубликовал открытое письмо к президенту Академии кинематографических искусств и наук, в котором попросил обратить внимание на то, что американский фильм «Топ Ган: Меверик» американского режиссёра Джозефа Косински с американским актёром Томом Крузом в главной роли был снят при поддержке российского олигарха Дмитрия Рыболовлева.

В письме подчеркивается, что Рыболовлев находится под санкциями Украины, а также является другом и бизнес-партнёром вице-премьер-министра РФ Юрия Трутнева. Кроме того, Рыболовлев был крупнейшим бизнес-партнёром президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Мы призываем академию отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны России против Украины и пересмотреть соответствие «Топ Ган: Меверик» для участия в 95-й церемонии вручения премии «Оскар», – говорится в обращении.

Конгресс украинцев также призвал Американскую киноакадемию «выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну России против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество».

Реакция организаторов премии пока что не афишировалась.

9 марта стало известно, что Американская киноакадемия вновь отклонила предложение о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на церемонии. В марте 2022-го ведущая «Оскара», американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского, американский режиссёр и актёр Шон Пенн предлагал бойкотировать церемонию, если Зеленскому не предоставят слово на церемонии, но Американская киноакадемия так и не включила выступление президента Украины в программу.

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