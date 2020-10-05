Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Козлова покинула турнир

Первая «ракетка» Украины и 5-й номер мировой классификации, уроженка Одессы Элина Свитолина обыграла француженку Каролин Гарсию в матче за выход в четвертьфинал турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), который проходит в Париже.

В четвёртом круге соревнований Свитолина за 1 час обыграла 45-ю «ракетку» мира Гарсию со счётом 6:1, 6:3, сообщает XSport.



За выход в полуфинал турнира Свитолиной будет противостоять аргентинка с украинскими корнями Надя Подороская, которая взяла верх над чешкой Барбарой Крейчиковой — 2:6, 6:2, 6:3.

Подороская в интервью WTA назвала свою соперницу отличным игроком: «Свитолина – отличный игрок. У неё очень много опыта».

Лучшими достижениями Свитолиной на Открытом чемпионате Франции остаются четвертьфиналы в 2015 и 2017 годах. В 2010 году Элина выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.



Украинско-польская теннисная пара Екатерина Козлова/Магда Линетт потерпела в субботу поражение в матче второго круга соревнований в Париже.

Одесситка Екатерина Козлова и Магда Линетт уступили Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли из США — 0:6, 6:3, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

Таким образом, Козлова покинула парный турнир Roland Garros. Пока что одесситка никогда не доходила до третьего круга на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. В одиночке Козлова зачехлила ракетку парижского турнира ещё в первом раунде.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции-2020 составляет 19 млн 694 тыс 806 дол.