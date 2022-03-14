В районе Одессы сохраняется риск высадки морского десанта врага

В районе Одессы сохраняется риск высадки морского десанта вражеских войск.

Агрессор может атаковать как с воздуха, так и с суши, но украинские военные готовы к любому варианту, сообщил представитель Оперативного штаба Одесской военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

Он отметил, что в регионе сохраняется риск высадки российского десанта на одесское побережье. Кроме того, оккупанты могут попытаться атаковать с воздуха или на суше, но украинские военные готовы к такому сценарию.

«Мы всё время говорим о том, что сохраняется риск высадки морского десанта на одесское побережье, поэтому ничего нового накануне не прозвучало. Враг жесток, коварен и хочет атаковать. Добро пожаловать в ад. Пусть попробуют десант, удары с воздуха или суши — мы готовы», — отметил Братчук.

Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал жителей региона, который в течение суток не обстреливал враг, не обращать внимания на фейки и дезинформацию о текущей ситуации в Одессе: их авторами уже занимаются сотрудники СБУ.

Как сообщала Одесса News, по данным секретаря СНБО Алексея Данилова, российские захватчики планируют высадку своего десанта на территории Одесской области, чтобы взять под контроль Одессу.

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