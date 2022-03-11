Берлинский оркестр направил одесситам музыкальное послание поддержки

Берлинский филармонический оркестр направил одесситам музыкальное послание поддержки.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Берлинский филармонический оркестр, считающийся известнейшим симфоническим оркестром в мире, прислал одесситам музыкальное послание со словами поддержки.

«Дорогие одесситы! Мы думаем о вас, мы восхищаемся вами, вашей храбростью, стойкостью. Надеемся, что скоро приедем к вам и сыграем наш концерт. Мы желаем вам всего лучшего в этот трудный для вас момент», — сказал главный дирижёр и художественный руководитель оркестра Кирилл Петренко. Оркестр исполнил произведение украинского композитора Валентина Сильвестрова «Вечерняя серенада».

Кстати. В этом году Берлинский филармонический оркестр отмечает своё 140-летие. Летом прошлого года оркестр анонсировал своё выступление в Одесской национальной опере. По значению этот концерт для Украины трудно переоценить. Он станет ярким акцентом не только в историческом и художественном смысле, но и шагом в дальнейшем развитии дипломатических связей и кооперации высокого международного уровня.

Как сообщала Одесса News, популярный американский актёр Джаред Лето поддержал Украину и спел песню об Одессе.

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