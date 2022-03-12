Какими поездами можно выехать из Одессы 12 марта

АО «Укрзализныця» обнародовала график движения эвакуационных поездов на 12 марта.

Полный график смотрите здесь.

Рейсы по станции Одесса:

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов

18:13 — №78/77 Одесса-Главная – Ковель

18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль

19:20 — №90/89 Одесса-Главная – Краматорск

20:49 — №136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 — №12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс

В АО «Укрзализныця» подчёркивают, что в течение дня с учётом реального пассажиропотока могут появиться дополнительные рейсы, а также напоминают, что все эвакуационные рейсы с востока на запад бесплатные.