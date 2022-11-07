В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide

В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.

Об этом сообщил в Тwitter министр обороны Алексей Резников.

«Посмотрите, кто здесь у нас! NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», – сказал Резников.

Он также добавил, что Украина будет продолжать сбивать атакующие её вражеские цели.

«Благодарим наших партнёров: Норвегию, Испанию и США», – подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что правительство США передаст Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них прибудут в Украину в ноябре.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod