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В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide

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В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.

Об этом сообщил в Тwitter министр обороны Алексей Резников.

«Посмотрите, кто здесь у нас! NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», – сказал Резников.

Он также добавил, что Украина будет продолжать сбивать атакующие её вражеские цели.

«Благодарим наших партнёров: Норвегию, Испанию и США», – подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что правительство США передаст Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, две из них прибудут в Украину в ноябре.

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