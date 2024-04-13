В Украине начинается строительство железной дороги по европейским стандартам

АО «Укрзализныця» в мае приступит к основной стадии строительства 22-километрового железнодорожного пути европейского стандарта на участке Чоп-Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

«Мы приступили к реализации проекта, сейчас заканчиваем подготовительные работы и в мае начнётся основная стадия строительства. Проектная документация и ТЭО были разработаны на средства государственного бюджета в 2021-2022 годах. Проект будет реализован за 50% грантового софинансирования фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF)», — подчеркнул председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Проект предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта, реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения, оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Отмечается, что реализация проекта позволит запустить прямые пассажирские маршруты по евроколее из Ужгорода в страны Европы, а также осуществлять пересадки из поездов со всех регионов Украины для дальнейших путешествий по странам Европы.

Кроме того, на следующем этапе планируется проведение электрификации нового европейского пути 1435 мм на участке Чоп – Ужгород.

По словам Лященко, также планируется проведение технико-экономического обоснования возможного продления евроколеи от Ужгорода до Львова, что станет важным шагом для присоединения Львова к двум европейским транспортным коридорам – Рейн-Дунайскому и Средиземноморскому.

Одесса News информировала, что в 2022 году на юге Одесской области железнодорожники восстановили участок железной дороги Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова), благодаря чему запущено железнодорожное сообщение между этими станциями в обход самопровозглашённого Приднестровья.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy