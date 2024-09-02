В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Яремчук, светлая ему память

Сегодня вспоминаем пограничника из Южного Одесской области Вадима Яремчука, погибшего 22 января 2024 года вблизи населённого пункта Курдюмовка Донецкой области.

Об этом сообщали в Южненском горсовета.

Вадим был инспектором пограничной службы высшей категории, штаб-сержантом, служил начальником третьего отделения инспекторов третьей пограничной заставы второй комендатуры быстрого реагирования воинской части 9938. Это третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса (Луганский пограничный отряд).

Прощание с защитником прошло 29 января, в его родном городе был объявлен День траура. Ему было 37 лет.

Одесса News сообщала о гибели в августе 2024 года вблизи населённого пункта Мартыновка Суджанского района Курской области во время выполнения боевого задания жителя села Новая Некрасовка, что на территории Сафьяновской громады, солдата Дмитрия Голубова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook, Yuzhny. INFO

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