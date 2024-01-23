Советник ОПУ: Страны, принимающие беженцев, должны прекратить помощь

Ситуация, когда большое количество украинских граждан во время полномасштабного вторжения России в Украину находится за границей, раскалывает украинское общество.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил в опубликованном 20 января интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

По его словам, украинцам по разные стороны границы становится всё труднее находить общий язык. «Потому что люди, которые покинули Украину, никогда не поймут тех, кто остался. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддерживать беженцев, чтобы они вернулись домой», – сказал Лещенко журналистам.

Отвечая на вопрос, как власти собираются убедить соотечественников, что вернуться сейчас уже безопасно, бывший народный депутат и журналист отметил, что в Киеве живёт три миллиона человек, включая сотни тысяч детей.

«Аргумент, что там небезопасно, – это чушь. «Возвращенцам» не придётся воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду киевской квартиры, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Их деньги пропадают из экономики. И ситуация становится всё более сложной», – описал ситуацию советник главы ОПУ.

Он привёл данные, что одного военного на передовой обеспечивают налогами примерно шесть налогоплательщиков. Однако украинцы, живущие за границей, воздерживаются от поддержки армии, считает Лещенко.

«Хуже того, их дети и молодёжь сейчас ходят в школы в европейских странах и всё больше интегрируются в общество. Поэтому вероятность того, что они вернутся, становится всё меньше и меньше. И мы теряем целое поколение молодых людей», – добавил он.

Для справки. По данным ООН, в Европе зафиксировано около 5,9 млн беженцев, спасающихся от войны в Украине, всего в мире ориентировочно 6,3 млн украинских беженцев.

76% украинских беженцев, находящихся за границей, планируют или надеются вернуться домой.

По прогнозу Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Украины, население Украины через 10 лет составит примерно 35 млн человек.

Одесса News информировала, что Германия и Чехия не будут высылать украинских мужчин призывного возраста.