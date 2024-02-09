В бою за Украину погиб воин из Одесской области Сергей Мазуров, светлая ему память

На фронте в бою в районе населённого пункта Крынки Херсонской области 13 ноября 2023 года погиб от осколочного ранения житель города Южный Одесской области, боевой медик стрелковой роты, младший сержант Сергей Мазуров.

Об этом сообщил в Facebook Южненский городской совет.

Сергей был кандидатом в мастера спорта по шахматам, — проинформировал член исполкома Федерации шахмат Украины Дмитрий Горощенко.

Младшему сержанту было 25 лет. Прощание с ним прошло 16 ноября в городе Южный у памятника Защитникам Отечества на площади Победы. Этот день в громаде был объявлен Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 8 ноября 2023 года 29-летнего защитника из Беляевки Одесской области Виталия Лукашенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет, Дмитрий Горощенко/Facebook

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