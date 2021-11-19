Одесская регистраторша вымогала $1200 за приватизацию квартиры

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы сообщили о подозрении регистратору одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета по факту получения неправомерной выгоды.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, регистратор требовала и получила 1200 долларов США взятки за оформление документов, необходимых для приватизации квартиры.

Отмечается, что во время передачи готового пакета документов по приватизации квартиры и получения второй части средств чиновницу задержали правоохранители.

Решаются вопросы об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от должности.

Как сообщала Одесса News, инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён в ноябре 2021 года к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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