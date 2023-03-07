Генсек ООН в среду прибудет в Украину для разговора с Зеленским о зерновом коридоре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 8 марта, чтобы обсудить продление «зернового соглашения».

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу на пути в Украину», — заявил во вторник Дюжаррик, добавив, что Гутерреш обсудит продление зернового соглашения «во всех его аспектах и других соответствующих вопросах».

Гутерреш должен вернуться в Нью-Йорк в четверг, сказал Дюжаррик. Это будет третий визит Гутерреша на Украину за последний год.

Как сообщала Одесса News, Турция настойчиво работает над продлением «зернового соглашения».

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидается, что «зерновое соглашение» будет продлено после 20 марта 2023 года.

В Стамбуле 17 ноября 2022 года Украина, Организация Объединённых Наций и Турция договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море» ещё на 120 дней. Она начала работу 22 июля 2022 года, а первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. Соглашение действует до 20 марта 2023 года.

19 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш посетил Одессу и провёл ряд деловых встреч.

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