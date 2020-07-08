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В Украине 23 смерти за сутки от COVID-19, в основном, у пожилых людей

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На утро 8 июля в Украине от COVID-19 умерло 23 человека, в основном, это люди старшего возраста или имеющие сопутствующие заболевания.

Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов, именно эти категории особо должны соблюдать правила безопасности.

«Большая часть этих летальных случаев — это люди в возрасте 60-65 лет, или из групп риска, имевшие сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за COVID-19. Сейчас я обращаюсь к людям, старшим 65 лет, — пользуйтесь рекомендациями Минздрава, масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. COVID-19 может быть рядом и это может стоить вам и здоровья, и жизни», — сказал Степанов.

На данный момент, в Украине подтверждено 50 414 случаев COVID-19 (+807 за последние сутки), из них 23 119 выздоровели, 1 306 умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 8 июля составляет 25 989 человек (-142). Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

По данным ЦОЗ, на больничных койках сегодня находятся 4 039 человек, из них 91 подключён к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 443 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 418 пациентов.

Заболеваемость подтверждена у 3 634 детей и 7 092 медиков, из них 4 579 медработников выздоровели.

Отмечается, что 36 971 больной находился на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13 568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745 313 образцов и ИФА 298 298 образцов.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

  • Винницкая обл. — 2002 (1411 выздоровели)
  • Волынская обл. — 2825 (1030 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 1120 (1000 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 713 (203 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 1484 (1061 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 3533 (1117 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 599 (464 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 2797 (1204 выздоровели)
  • г. Киев — 5779 (1900 выздоровели)
  • Киевская обл. — 2853 (1623 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 664 (570 выздоровели)
  • Луганская обл. — 87 (69 выздоровели)
  • Львовская обл. — 6562 (974 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 463 (330 выздоровели)
  • Одесская обл. — 1984 (863 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 326 (278 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 4304 (2272 выздоровели)
  • Сумская обл. — 323 (264 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 2142 (1327 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 2466 (1261 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 201 (184 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 863 (603 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 695 (529 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 5051 (2386 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 578 (196 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, Украина на утро 8 июля занимает 35-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

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