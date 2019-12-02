В Одессе на прошлой неделе родились 158 малышей

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 158 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали количественное превосходство над мальчиками с незначительным перевесом — на свет появились 80 маленьких одесситок и 78 юных одесситов.

Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 45 младенцев.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родилось 186 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.