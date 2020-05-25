169 малышей за неделю пополнили население Одессы

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных.

За неделю население Одессы пополнили также две двойни, сообщает официальный сайт города.

«Убедительное количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых родилось 101 — на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 68 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пальму первенства по числу родившихся детей на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых появились на свет по 47 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 179 новорожденных, в числе которых — четыре пары близнецов.