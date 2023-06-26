Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 149 малышей

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 149 малышей, что на 14 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убедительное количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки — на свет появились 81 маленькая одесситка и 68 юных одесситов.

Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №5, где увидели свет 43 малыша.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Фото иллюстративное.

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