Глава Одесского облсовета посетил Болградскую больницу: что обещал

Председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко ознакомился с работой и материально-техническим обеспечением Болградской центральной районной больницы.

Об этом сообщается на сайте облсовета.

«В связи с непростой экономической ситуацией, районные медицинские учреждения не получают должного финансирования из местных бюджетов. Все первоочередные вопросы Болградской ЦРБ, озвученные руководством больницы, вынесены на областной уровень и не останутся без внимания», — отметил Сергей Паращенко, подводя итоги рабочего визита.

Глава областного совета дал поручение руководителям местных советов Болградского района, по возможности, увеличить финансирование медицинской отрасли и передал медицинским работникам средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что в этой больнице 7 стационарных отделений: терапевтическое, неврологическое, хирургическое, педиатрическое, акушерско-гинекологическое, инфекционное, анестезиологическое. Здесь работают 73 врача, 163 работника среднего медицинского персонала и 103 работника младшего медперсонала. Всего в больнице 265 койко-мест. В 2019 году в стационарных отделениях лечились 6 808 пациентов, в том числе — 4 492 сельских жителя Болградского района.

В течение последних трёх лет в ЦРБ за средства областного бюджета было отремонтировано здание для проведения компьютерной томографии, фасад и помещения приёмно-диагностического отделения. Было закуплено медицинское оборудование, проведена реконструкция системы медицинского газоснабжения, а также капитальный ремонт здания бывшего общежития, которое было переоборудовано под служебное жильё для медицинских работников.

На 2020 год запланировано финансирование на реконструкцию центрального кислородного пункта и увеличение мощности электрических сетей для работы диагностического центра.

Как сообщала Одесса News, закрыта на двухнедельный срок и дезинфекцию Подольская городская больница. Пациентов с хирургической и акушерско-гинекологической патологией перевели в стационары Балтской и Подольской райбольниц.

На сегодняшний день в Подольске и районе зафиксированы 37 случаев заболевания COVID-19 (всего в области подтверждены 148 случаев). Здесь также большое количество больных среди медработников. Они, как и остальные пациенты, прошли вчера в обязательном порядке ПЦР-тестирование.

В Подольске в течение последней недели умерли двое больных коронавирусом: 61-летняя одинокая женщина и 60-летний семейный врач.

С 22 апреля в Подольске введены ограничения на работу транспорта. Пускают только автомобили жителей города, предприятий, обеспечивающих его жизнедеятельность, а также машины людей, работающих в Подольске, при наличии справки с места работы. Будут пропускать также авто правоохранительных органов, чрезвычайных служб, инкассаторов, врачей и почты. При этом у всех, кто въезжает в город, должны измерять температуру тела. Проезд через город транзитного транспорта запрещён.

Сегодня в городе полностью прекращает работу общественный транспорт, включая такси.