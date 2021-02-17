В порту Черноморск обрабатывают сразу шесть крупных сухогрузов: что грузят

В порту Черноморск обрабатывают сразу шесть больших сухогрузов типа Panamax и Postpanamax

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Так, у причала №1 стоит теплоход Laguna Seca (дедвейт 82056 тонн, длина 229 м, флаг Либерия). На него грузят около 11 тысяч тонн шрота, после чего судно перешвартуют к причалу №14/15, где дозагрузят ещё 27 тысяч тонн шрота.

У причала №5/6 стоит сухогруз Navios Avior (дедвейт 81355 тонн, длина 229 м, флаг Панама). На него планируют погрузить около 15 тысяч тонн шрота, после чего перешвартуют к причалу №14/15 для дозагрузки ещё 36 тысяч тонн шрота и 9 тысяч тонн ячменя.

У причала №10 стоит судно Agios Konstantinos (дедвейт 76629 т, длина 225 м). Его загрузят 25 тыс. тонн шрота, после чего перешвартуют к причалу №21/22 для дозагрузки ещё 25 тыс. тонн шрота.

У причала №14/15 вчера стоял балкер Caravos Triumph (дедвейт 81665 т, длина 229 м, флаг Маршалловы острова). На него погрузили около 64 тыс. тонн шрота и кукурузы. Сейчас судно на рейде, где на него дозагрузят ещё около 6 тыс. тонн кукурузы.

У причала №15 ИВТ стоит судно Anthemis (дедвейт 93271 т, длина 229 м, флаг Либерия), на который грузят 71,5 тыс. тонн кукурузы.

У причала №16 стоит теплоход Wadi Alkarm (дедвейт 80534 т, длина 229 м, флаг Египет). На него загрузили около 53 тыс. тонн пшеницы.

Кстати. Panamax — стандарт типоразмера контейнеровозов, а также танкеров и других судов, которые обладают максимальными габаритами, позволяющими пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала (размеры шлюзов — 305 метров в длину, 33,5 метра в ширину, 26 метров в глубину). Суда, размеры которых превышают стандарт «Панамакс», называют «Постпанамакс».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Черноморский порт зашёл сухогруз «Silver Lady» под флагом Мальты, капитан которого скрыл вспышку коронавируса среди экипажа на борту.

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