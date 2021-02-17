К какой чрезвычайной ситуации готовятся в Одесской области

16 февраля под руководством председателя Раздельнянской райгосадминистрации Одесской области Сергея Приходько прошло заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях (ТЭБ и ЧС), рассмотревшей вопрос об обеспечении продуктами питания населения, пострадавшего в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом заседании сообщается на официальном сайте РГА.

Отмечается, что с докладом на тему о том, как накормить жителей района в случае чрезвычайной ситуации, выступил председатель правления Раздельнянского райпотребсоюза Леонид Марцив.

«Докладчик отметил, что на балансе Раздельнянского райпотребсоюза есть две передвижные кухни КП-2-48, а также кафе в городе Раздельная на 40 человек. За 2 часа передвижные кухни могут накормить 96 человек, а кафе за полтора часа — 120 человек. При обеспечении данных звеньев продуктами питания, а также автотранспортом специализированная служба торговли и питания гражданской обороны готова к выполнению задач по назначению», — говорится в сообщении.

Марцив также высказал пожелание приобрести более современную мобильную кухню, которая могла бы прокормить 150 человек.

По результатам обсуждений доклада комиссия дала указание специализированной службе торговли и питания гражданской защиты к 15 марта 2021 года «обновить документацию службы и предоставить конкретные расчёты для обеспечения состояния постоянной готовности к выполнению задач по назначению».

Как сообщала Одесса News, 16 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский в один день, но разными распоряжениями снял и в этот же день назначил на должность главы Раздельнянской районной госадминистрации Сергея Приходько.

Фото: Раздельнянская РГА

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