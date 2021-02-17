MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Кадровые рокировки Зеленского: одним указом снят, другим принят глава Раздельнянской РГА

Кадровые рокировки Зеленского: одним указом снят, другим принят глава Раздельнянской РГА

-кадры.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский в один день, но разными распоряжениями снял и в этот же день назначил на должность главы Раздельнянской районной госадминистрации Сергея Приходько.

Тексты указов опубликованы на официальном сайте Офиса Президента.

Так, распоряжением Президента Украины №64/2021-рп Сергей Приходько освобождён от должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации «согласно поданному им заявлению», а распоряжением №70/2021-рп от того же, 16 февраля, назначен на эту же должность.

Приходько работает в этой должности с января 2020 года. До этого занимал должность главного технического руководителя общества с ограниченной ответственностью «Хлебная гавань-Терминал» в Раздельной, был депутатом райсовета от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 278

Смотрите также...

scroll to top