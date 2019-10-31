Венгрия наложила вето на совместное заявление находящихся с визитом в Одессе послов НАТО в отношении Украины, которое должно было быть принято Североатлантическим советом.

Об этом в среду во время Евразийского форума в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily News Hungary.

«Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине», — говорится в сообщении.

По словам Сиярто, Венгрия «не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

Венгерский министр добавил, что Будапешт также подал несколько предложений по внесению изменений в общее заявление, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. При этом глава венгерского МИД утверждает, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Он отметил, что решение о наложении вето было принято после того, как все венгерские предложения были отклонены на заседании послов НАТО.

Сиярто также сообщил, что «лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе», и заявление должно содержать положение о «восстановлении этих прав».

Как сообщала Одесса News, 30-31 октября в Одессе и Киеве с визитом находятся представители Североатлантического совета, в который входят послы всех 29 стран-членов Альянса.