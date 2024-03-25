Вице-президент США: Ответственность за теракт в РФ несёт «Исламское государство»

Вице-президент США Камала Харрис 24 марта заявила, что у США нет никаких доказательств, подтверждающих обвинение Путина по поводу якобы причастности Украины к теракту в Подмосковье.

Об этом она сообщила в интервью ABC News, пишет издание ГОРДОН.

Журналистка спросила Харрис, есть ли у США доказательства, подтверждающие обвинения Путина в адрес Украины.

«Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несёт ответственность за произошедшее», – подчеркнула вице-президент.

ИГИЛ-К – это филиал террористической организации «Исламское государство», название происходит от исторического названия региона, охватывающего части Афганистана, Ирана и Туркменистана (англ. Khosaran, англоязычное название группировки – ISIS-K).

Одесса News информировала, что 22 марта 2024 года в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске Московской области на концерте группы «Пикник» произошла стрельба. По информации пропагандистских СМИ, в партер концертного зала «ворвались люди в камуфляже, по меньшей мере трое, открыли стрельбу из автоматического оружия», после чего «кинули гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар». По состоянию на вечер 24 марта, из-за стрельбы и пожара погибли 137 человек, 180 пострадавших.

В ГУР 22 марта, сразу после стрельбы в Crocus City Hall, заявили, что этот теракт является спецоперацией Кремля с целью обвинить Украину и сорвать её международную поддержку. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозировал, что РФ может использовать теракт в Crocus City Hall, чтобы «продолжать оправдывать масштабную мобилизацию, милитаризацию и абсолютно дерзкие геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины».

Издание «Медуза» выяснило, что в Кремле дали указание лояльным к Путину СМИ и государственным российским медиа подчёркивать в сообщениях об этом теракте «украинский след».

В ФСБ РФ 23 марта сообщили о задержании четырёх подозреваемых в теракте. В спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники собирались пересечь российско-украинскую границу и «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Никаких доказательств этого в ФСБ не предоставили. О попытке стрелков из Crocus City Hall бежать в Украину заявил и Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал это заявление «чепухой».

Ответственность за теракт в Московской области взяло на себя ИГИЛ, американские чиновники подтвердили NYT и CBS News подлинность этого заявления.

В Белом доме 22 марта сказали, что не видят никаких признаков причастности Украины к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall.

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