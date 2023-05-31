31 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом.

Об этом сам Зеленский сообщил на своём Telegram-канале.

«Рабочая поездка в Одесскую область. Провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области. Представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства», — написал Зеленский.

Отмечается, что в ходе совещания были обсуждены важные актуальные вопросы: восстановление повреждённой в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение её стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещённых лиц, реабилитацию военных.

«Отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага», — проинформировал Глава государства.

Как сообщала Одесса News, 30 мая Владимир Зеленский своим Указом назначил прокурора столицы главой Одесской областной государственной администрации.

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