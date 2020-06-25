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25 июня в Украине начинается внешнее независимое оценивание

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25 июня начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).

Начинается ВНО тестированием по математике, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что 30 июня состоится ВНО по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

На основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, руководители Центра советуют участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию ВНО, которая пройдёт с 23 июля по 11 августа.

Абитуриентам советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного чёрного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Отмечается также, что Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарии в Украине и группой «Нафтогаз Украины», обеспечили все пункты тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинских маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов защиты для медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В общем, к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 630 медиков.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.

Щасти на ЗНО!

Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 24. Juni 2020

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров отменил из-на эпидемии коронавируса проведение пробного внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе, запланированного на 15 июня. Деньги, уплаченные за пробное ВНО в учреждениях образования, будут возвращать участникам тестирования с 1 июля.до 1 декабря 2020 года

 

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