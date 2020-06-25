25 июня в Украине начинается внешнее независимое оценивание

25 июня начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).

Начинается ВНО тестированием по математике, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что 30 июня состоится ВНО по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

На основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, руководители Центра советуют участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию ВНО, которая пройдёт с 23 июля по 11 августа.

Абитуриентам советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного чёрного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Отмечается также, что Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарии в Украине и группой «Нафтогаз Украины», обеспечили все пункты тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинских маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов защиты для медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В общем, к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 630 медиков.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.

Щасти на ЗНО! Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 24. Juni 2020

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров отменил из-на эпидемии коронавируса проведение пробного внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе, запланированного на 15 июня. Деньги, уплаченные за пробное ВНО в учреждениях образования, будут возвращать участникам тестирования с 1 июля.до 1 декабря 2020 года