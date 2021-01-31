Известный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» снова в Одесском театре музкомедии

Один из наиболее известных бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше» ставится в Одесском театре музыкальной комедии второй раз. Первая поставка была осуществлена в 1987 году режиссёром Эдуардом Митницким с Михаилом Водяным в главной роли.

Успех спектакля однозначно был отмечен зрителями и критикой, а для Водяного роль Тевье стала поистине звёздной вершиной его актёрской карьеры. Но через полгода Мастер безвременно ушеёл из жизни и счастливая судьба спектакля оборвалась.

И вот «Скрипач на крыше» снова появится на одесской сцене. Удивительно, что тема его сегодня ещё более актуальна. Человечеству сегодня, чтобы выжить, нужно учиться мудрости у таких философов как Тевье. Тогда у всех ещё останется шанс на завтрашний день.

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 7 февраля, воскресенье, 16:00.