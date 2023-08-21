В Одесском театре оперы и балета готовится фестиваль искусств «Бархатный сезон»

С 24 августа по 23 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета в очередной раз состоится фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

В этом году фестиваль приурочен ко Дню независимости Украины.

Откроет «Бархатный сезон» опера «Екатерина», композитор Александр Родин.

На следующий день одесситов и гостей города ждёт концерт «Новая музыка Украины», а также выступление ансамбля «Partes» лаборатории «Musica sacra Ukraine Open Opera Ukraine» из Киева.

Театралы будут иметь возможность послушать и оперу «Турандот» — последнюю в своём творчестве Джакомо Пуччини.

Завершит фестиваль опера этого же композитора 23 сентября в 18:00 «Флория Тоска».

Подробнее о событиях можно узнать из афиши.

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