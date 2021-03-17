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Дыру на Трассе Здоровья в Одессе, наконец-то, начали латать

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Наше издание неоднократно сообщало, что на Трассе Здоровья в месте, где прогулочная часть соединяется с велопешеходной эстакадой, образовывается провал.

Причём, он угрожал не только любителям катания на велосипеде, но и людям, которые прогуливались пешком.

И хотя времени с первого упоминания о том, что трасса Здоровья неуклонно куда-то ползёт, прошло немало, коммунальные службы таки засыпали провал и собираются приступить к восстановлению плиточного покрытия.

Наш фотокор во время прогулки у моря стал свидетелем ремонтных работ.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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