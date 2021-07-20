В Одессе появилась Аллея любви, верности и примирения

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение и открытие «Аллеи верности, любви и примирения» в парке имени Шевченко.

Об этом сообщает «Православная Одесса».

«Это наш подарок городу. Важно сохранить семью. Семья — малая Церковь», — сказал на открытии Аллеи инициатор создания паркового ансамбля, настоятель одесского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви протоиерей Иоанн Гориа.



На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской – места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак.

Как отметил митрополит Агафангел в своём архипастырском слове, открытие Аллеи послужит укреплению института семьи и поможет всем людям понять, что семья — это основа нашей Церкви и государства.

«Надеемся, что эта прекрасная «Аллея любви» станет традиционной для посещения влюблёнными и молодожёнами в день свадьбы. Все смогут помолиться здесь и получить благословение Божьей Матери, ощутить силу благодати из Каны Галилейской, где Христос благословил и освятил брачный союз», — отметил митрополит Агафангел.

После открытия и освящении Аллеи состоялся праздничный концерт с участием музыкальных коллективов, а также раздача иконок святых Петра и Февронии – православных покровителей семьи.

На территории аллеи были установлены скульптурные композиции, среди которых «Лавочка примирения» с изображением сердца и обручальных колец; баннера со знаменитым «гимном любви» апостола Павла; картины, призывающие сохранить семью и проявлять заботу о родителях.

На дорожном покрытии аллее изображены цитаты, посвящённые любви и семейному счастью.

«Мы хотим, чтобы семейные ценности, крепость брака популяризировались в нашем обществе. На «Лавочке примирения» символично выкованы обручальные кольца – как золотое кольцо не рушится, чтобы таким крепким стал брак. Такой смысл мы хотели донести до молодёжи Одессы и гостей города, до семей», – сказал Иоанн Гориа.

Как сообщала Одесса News, 19 июня, накануне Дня медицинского работника Украины, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил памятник святителю Луке Крымскому на территории храма Святителя Луки Крымского и мученицы Валентины, который находится на территории Одесской городской больницы №5.

Фото: Одесская жизнь

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