Бывшего диакона одесского храма ждёт суд за организацию схемы переправки «уклонистов»

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего служителя одного из храмов Одессы Украинской православной церкви по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что диакон организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста.

«За денежное вознаграждение он обеспечивал изготовление поддельных писем от епархии о предоставлении разрешения на временный выезд за границу военнообязанным, якобы имеющим церковный сан, для участия в культурно-духовных событиях в Германии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость «услуги» составила 4500 долларов США с человека.

Задержан фигурант при передаче заказчику «услуги» документов для выезда и получения неправомерных средств. В ходе обыска по его месту жительства обнаружена и изъята компьютерная техника и деньги, полученные ранее в качестве аванса.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Одессе организованную преступную группу, которая при содействии правоохранителей переправляла уклоняющихся от мобилизации в Молдову.

Фото: Одесская облпрокуратура

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