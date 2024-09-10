В Вилково Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки врага

В городе Вилково Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки на Измаильский район в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Каждая территориальная громада Измаильского района присоединилась к оказанию помощи по восстановлению повреждённых домов. Измаильская громада отправило 3 бригады строителей, Суворовской территориальной громадой были переданы OSB-плиты, Ренийской, Сафьяновской, Килийской — строительные материалы для монтажа кровли и установки окон», — информирует глава ООГА.

Кроме того, волонтёры передали 1000 м2 металлочерепицы, плёнку и OSB-плиты.

Олег Кипер отметил, что в настоящее время строители проводят первоочередные мероприятия по защите от непогоды и демонтируют повреждённые и аварийные строительные конструкции.

«Благодарю всех, кто приобщился к ликвидации последствий вражеских атак на мирное население. Благодаря объединению территориальных общин Измаильского района, представителей бизнеса и волонтёров, мы можем оперативно помогать нашим гражданам, оказавшимся в тяжёлых обстоятельствах», — резюмировал председатель облгосадминистрации.

Одесса News информировала, что в результате обстрела Вилково в ночь на 8 сентября 2024 года повреждены 12 частных домохозяйств.

Фото: ООГА/Telegram

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