Одесская чиновница хотела улучшить своё материальное положение за счёт государства

В Одесской области правоохранители привлекают к ответственности должностное лицо коммунального предприятия за подделку официальных документов и присвоение средств местного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что, занимая должность главного бухгалтера, чиновница улучшала своё финансовое положение за счёт бюджетных средств одного из сельских советов Одесского района, которые выделялись на нужды коммунального предприятия, где она работала, начисляя себе дополнительную заработную плату, но на имя фантомного работника.

В роли подставного лица выступал родственник подозреваемой, никогда не работавший в коммунальном предприятии. Таким образом гражданка успела присвоить более сотни тысяч гривен, пока её действия не были разоблачены правоохранителями.

«Следователи Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры объявили правонарушительнице подозрение по ч.2 ст.191 (Завладение чужим имуществом путём злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч.1 ст.366 (Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) Уголовного кодекса Украины», — говорится в собщении полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Ей грозит наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Следствие продолжается. В настоящее время также проверяется причастность других должностных лиц коммунального предприятия к растрате и присвоению бюджетных средств.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одессе задержан директор благотворительного фонда «Центр гуманитарной помощи» Дмитрий Антипов, который осуществлял продажу гуманитарной помощи военного назначения.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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