За ограбление в условиях военного времени три жителя Одесской области получат по 5 лет

Полиция в Одесской области задержала трёх грабителей, которые в условиях военного времени ограбили аптеку и базу отдыха.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

37-летний житель Килии зашёл в фармацевтическое учреждение, дождался, когда провизора отвлекут покупатели, и похитил с полок товара почти на тысячу гривен.

Ещё двое приятелей в возрасте 29-ти и 38-ми лет из Суворовской и Килийской территориальных общин пробрались на местную базу отдыха, выломали входную дверь в бытовое помещение и украли газовую плиту, шлифовальную машину, сварочный аппарат, отбойный электромолоток на общую сумму более 10 тысяч гривен.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили и оперативно задержали злоумышленников и изъяли у них имущество, которое те намеревались сбыть.

Всё имущество вернули владельцам.

Отмечается, что за кражи, совершённые в условиях военного положения, мужчинам грозит по меньшей мере пять лет заключения.

Всем фигурантам уже сообщили о подозрении. Будут судить их не в первый раз.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили преступную группировку, изготовлявшую на заказ фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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