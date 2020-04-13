Ушицы захотелось: белгород-днестровские пограничники поймали браконьера

Пограничники активно противодействуют противоправной деятельности в контролируемых пограничных районах, в том числе и браконьерству в Одесской области.

Как сообщает Госпогранслужба, в прошедшую субботу пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали браконьера, который вышел на лодке в акваторию Днестровского лимана и в запрещённый способ, используя сетки, вылавливал рыбу.

«На момент задержания в плавсредстве мужчины находилось около 800 метров сетей и почти 300 килограммов незаконно добытой рыбы (карась, карп, лещ)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пограничники составили протокол об административном правонарушении по ст.85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира».

Как сообщала Одесса News, полицейские Окнянского отделения полиции в Одесской области на охоте убили редчайшую хищную птицу, занесённую в Красную книгу Украины, — беркута (золотого орла).

Фото и видео: Госпогранслужба