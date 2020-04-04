Одесские браконьеры в погонах уничтожили редчайшую хищную птицу

«Отморозками в погонах» назвал известный одесский эколог Иван Русев работников полиции Окнянского отделения в Одесской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook эколог, браконьеры убили редчайшую хищную птицу, занесённую в Красную книгу Украины, — беркута (золотого орла).

Иван Русев сообщил «имена этих ублюдков в погонах: Тимотин Максим Николаевич — полицейский сектор реагирования патрульной полиции №3 Окнянского ОП Подольского ОП ГУНП в Одесской области, Черний Николай Леонидович – инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Окнянского ОП, а также Ляцкий Андрей Валентинович – начальник РЭМ ПАТ «Одессаоблэнерго».

Опубликованное Иваном Русевым фото не осталось без внимания руководства ГУНП. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками территориального отделения полиции области.

«Из их объяснений стало известно, что фотография с их изображением была сделана два года назад на охоте», — говорится в сообщении Нацполиции.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учёта досудебных расследований.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований для предоставления действиям полицейских правовой оценки.

Кстати. Беркут, лат. Aquila chrysaetos), — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл. Окрас оперения взрослой птицы колеблется от тёмно-бурого до чёрно-бурого с золотистыми перьями на затылке и шее, из-за чего по-английски его название звучит как «золотой орёл» (англ. Golden Eagle). Обитает преимущественно в горах, в меньшей степени на равнинных открытых и полуоткрытых ландшафтах. Избегает жилых районов, чувствителен к беспокойству со стороны человека. На большей части ареала живёт оседло, держится парами возле гнезда. Охотится на самую разнообразную дичь весом от 0,4 до 5 кг, чаще всего на зайцев, грызунов, птиц, поедает падаль. Изредка нападает на ягнят и детёнышей оленей, либо на больных и раненых более крупных животных. Гнездо устраивает на дереве либо на труднодоступном скалистом уступе. В кладке обычно два яйца, однако чаще всего выживает только один птенец.

За последние столетия беркут исчез из многих районов, где обитал ранее — причинами этого стали массовое истребление, использование пестицидов, урбанизация и изменение земель под хозяйственные нужды. В настоящее время беркут находится под охраной государственных законодательств и межправительственных соглашений.

как сообщала Одесса News, в Измаиле браконьер бросился с ножом на пограничника, чтобы защитить свой улов — 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест.