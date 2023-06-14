15 июня в Одессе день траура памяти погибших от вражеских обстрелов

15 июня объявлено днём траура в городе Одессе памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла ночью 14 июня в результате вражеской атаки на город и привела к гибели людей.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета приспущены Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщала Одесса News, 14 июня из акватории Чёрного моря противник нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект. Погибло 3 человека, 13 ранены.

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