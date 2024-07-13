За Украину погиб житель Одесской области Евгений Синица, светлая ему память

4 июля в районе выполнения боевых задач по назначению на территории Чернобыльской зоны отчуждения Киевской области погиб солдат миномётного взвода, житель Южного Евгений Синица.

Об этом сообщили в горсовете Южного.

Воину было 47 лет.

10 июля в громаде объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 27 марта 2024 года в районе н.п. Орловка Донецкой области жителя Белгорода-Днестровского 19-летнего воина Максима Белошкурского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет

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