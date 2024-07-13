За Украину погиб житель Одесской области Евгений Синица, светлая ему память

4 июля в районе выполнения боевых задач по назначению на территории Чернобыльской зоны отчуждения Киевской области погиб солдат миномётного взвода, житель Южного Евгений Синица.
Об этом сообщили в горсовете Южного.
Воину было 47 лет.
10 июля в громаде объявили Днём траура.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 27 марта 2024 года в районе н.п. Орловка Донецкой области жителя Белгорода-Днестровского 19-летнего воина Максима Белошкурского.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Южненский горсовет
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy