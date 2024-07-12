В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Белошкурский

На фронте погиб житель Белгорода-Днестровского Максим Белошкурский. Ему было 19 лет.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской РГА.

27 марта 2024 года в районе н.п. Орловка Донецкой области Максим мужественно принял свой последний бой.

Церемония прощания с защитником прошла 2 апреля в Белгород-Днестровском.

Одесса News сообщала о том, что 27 июня 2024 года во время выполнения боевого задания на Волчанском направлении — проведение инженерно-сапёрной разведки — подорвался на взрывном устройстве врага пограничник, старший лейтенант, житель Белгород-Днестровского Одесской области Николай Гирман.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy