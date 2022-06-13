Корвет «Винница» стал фейковым объектом российского внимания

Пропаганда России продолжает придумывать новые «победы» своей армии. На этот раз они скармливают аудитории историю о затоплении стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана украинского малого противокорабельного корабля «Винница».

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что противокорабельный корвет «Винница» – последний в мире корабль проекта 1124П. Ему уже 46 лет, для корвета это очень старый возраст, чтобы продолжать эксплуатацию. Состояние корабля и нецелесообразность его восстановления привели к тому, что «Винницу» в прошлом году списали.

Сейчас корвет стал объектом вымышленной победы российских захватчиков.

Украинский военный аналитик и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут рассказал о фейке на своей странице в Твиттер.

«Руснявые недовоины придумали себе новую «победу» — якобы утопили корвет «Винница» ВМСУ. В качестве доказательства добавляют фото из БПЛА. Но вот, как человек, который вчера был в Очакове, скажу, что списанный аварийный корпус корвет лёг на левый борт из-за того, что этот лом металлолома никому не нужен», — пишет Тарас Чмут. Он также добавляет, что корабль гнил в отстойнике у причала.

Ранее планировалось корвет “Винница” превратить в первый в Украине музей военно-морского наследия.

Как сообщала Одесса News, российские пропагандисты рассказывают одесситам очередные байки с целью посеять панику — о якобы появившемся в регионе заболевании холеры.

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