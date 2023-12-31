Зеленский провёл заседание Ставки: подведены итоги военного года

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря провёл итоговое в 2023 году заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава Украинского государства проинформировал в Telegram.

«Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше», – написал Президент.

По словам Зеленского, с учётом этих выводов, прогнозов и возможностей Украины на Ставке определили стратегию применения сил обороны на 2024 год.

Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план наших действий на 24-й. Был доклад разведки – ГУР и внешней разведки. О том, к чему оккупанты готовятся. И вообще о ситуации – об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире, — отметил Зеленский.

«Несмотря на всё, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать своё. Чтобы добиться своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений, глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь добиться своих целей. Будем бороться за наше влияние, за справедливость для Украины, и я благодарен всем лидерам, которые помогают, которые с нами с 24 февраля и будут с нами в 24-м году», — подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

«В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдаёт все силы ради победы Украины», – резюмировал Президент.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Зеленский проводил 26 декабря 2023 года.

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