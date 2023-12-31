30 декабря враг нанёс ракетный удар по Одессе

В субботу, 30 декабря, в предвечернее время враг нанёс ракетный удар по Одессе.

Из самолёта тактической авиации, который заходил с акватории Чёрного моря, была выпущена авиационная управляемая ракета Х-59, попавшая по территории одного из предприятий, — сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Люди не пострадали, — подчёркивается в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря пять человек погибло 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина. В больницах города остаётся 12 пострадавших.

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