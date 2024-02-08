Джульетта, Живая и Авель: какие имена давали украинцы своим детям в 2023 году

Министерство юстиции обнародовало подборку редких и наиболее популярных имён, которые во втором полугодии 2023 года в Украине родители давали своим новорожденным малышам.

Об этом Минюст сообщил в Facebook.

Отмечается, что самыми популярными женскими именами оказались Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София и Соломия.

Среди мужских имён предпочтение родители отдавали следующим: Андрей, Артём, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.

Реже всего новорожденных девочек называли Джульетта, Юстиния, Живая, Лиель, Каталоя, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания и Игната.

Мальчиков реже всего регистрировали под именами Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян и Ян.

Согласно данным Минюста, в Украине в 2023 году родилось 187 387 младенцев. Больше всего новорожденных зарегистрировали в Киеве — 19 979 детей.

Одесса News информировала, что в 2022 году самыми необычными именами среди женских имён были Мечта, Луна, Цвета, Ульпана, Джавелина, а среди мужских — Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар.

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