ВСУ атаковали ракетно-зенитный полк ПВО российских оккупантов в Крыму

В ночь на 30 октября силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту системы российской противовоздушной обороны в Крыму.
Об этом управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооружённых сил Украины сообщило в Telegram.
По его данным, поражённый объект находится в западной части оккупированного полуострова.
«Также 25 октября ВСУ уничтожили систему ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска», – говорится в сообщении.
Утром российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что ракетная атака была совершена сегодня ночью по расположению ракетно-зенитного полка ПВО министерства обороны РФ недалеко от села Оленевка.
РосСМИ утверждало, что в результате 17 оккупантов ранены, повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
Одесса News информировала, что утром 30 октября российские террористы атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесском районе.
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