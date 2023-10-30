ВСУ атаковали ракетно-зенитный полк ПВО российских оккупантов в Крыму

В ночь на 30 октября силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту системы российской противовоздушной обороны в Крыму.

Об этом управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооружённых сил Украины сообщило в Telegram.

По его данным, поражённый объект находится в западной части оккупированного полуострова.

«Также 25 октября ВСУ уничтожили систему ПВО С-400 вблизи временно оккупированного Луганска», – говорится в сообщении.

Утром российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что ракетная атака была совершена сегодня ночью по расположению ракетно-зенитного полка ПВО министерства обороны РФ недалеко от села Оленевка.

РосСМИ утверждало, что в результате 17 оккупантов ранены, повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

Одесса News информировала, что утром 30 октября российские террористы атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесском районе.

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