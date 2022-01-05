Россия задерживает корабли с украинскими грузами почти по двое суток

В декабре средняя продолжительность искусственного удерживания со стороны РФ судов, идущих в украинские порты Азовского моря, составила более 20 часов, а для судов, которые идут из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами – 45,5 часов.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований» и редакция BlackSeaNews.

“За декабрь 2021 года средняя продолжительность искусственного удерживания со стороны РФ судов, идущих в украинские порты Азовского моря – Мариуполь, Бердянск, — составила 20,3 часа (в ноябре – 14,1, в среднем за 2020 год – 23,5). Всего в декабре 2021 года транзитом через Керченский пролив из Чёрного моря в направлении украинских портов Азовского моря – Мариуполя и Бердянска – прошли 60 судов”, — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что средняя продолжительность искусственного удерживания со стороны РФ перед Керченским проливом судов, которые идут из Мариуполя, Бердянска с экспортными грузами в декабре 2021 года составила 45,5 часа (в среднем за 2020 год – 29,6; в ноябре – 35,5).

В целом в декабре 2021 года транзитом через Керченский пролив из украинских портов Азовского моря – Мариуполя и Бердянска – в направлении Чёрного моря прошли 55 судов.

Издание также отмечает, что от 22 октября 2018 г. и в дальнейшем по декабрь 2021 задержаний россиянами судов посреди Азовского моря во время движения в/из Бердянска и Мариуполя не было благодаря эскортированию судов катерами ВМСУ.

Отмечается, что длительные проверки в Керченском проливе торговых судов, которые идут в/из украинских портов Азовского моря (Мариуполь, Бердянск) были начаты Береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ в мае-июне 2018 года – после введения в эксплуатацию Керченского моста. «Легенда» поводов для таких проверок – возможное наличие на борту судов, которые идут из украинских портов, диверсионных групп и взрывчатки с целью якобы уничтожения Керченского моста. До де-факто блокады украинских портов в мае 2018 года среднее время ожидания разрешения на проход по Керченскому проливу составлял 5-7 часов; во второй половине 2018 года этот показатель достигал – 80-115 часов. Ситуацию удалось ослабить благодаря политико-дипломатическому давлению стран Запада на РФ.

В среднем за месяц в/из украинских портов Азовского моря проходит около 60-70 судов. Около 50% из них тем или иным образом связаны с ЕС (флаг, судовладелец, порт назначения груза или сочетание таких признаков). Они обеспечивают 5-7% экспорта Украины (преимущественно, металл и зерно).

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу запрет на доступ к внутренним водам для Российской Федерации, т.е. в территориальные воды Украины запрещено заходить судам под российским флагом, кораблям, принадлежащим российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории РФ, и кораблям физических и юридических лиц, на которые распространяется действие украинских санкций.

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