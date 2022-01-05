В Одессе борются с брошенными ёлками

4 января специалисты одесского Коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к работам по переработке хвойных деревьев, не распроданных перед новогодними праздниками.

Как сообщается на официальном сайте города, порядка 13 грузовых машин с нераспроданными одесситами ёлок были вывезены с улиц Одессы на территорию участка «Троянда» КП «Горзелентрест» для переработки. Здесь на территории предприятия озеленители при помощи спецтехники измельчают хвойные и в дальнейшем используют в качестве мульчи или удобрения.



«Начиная уже с 1 января, Департаментом городского хозяйства были выполнены работы по уборке ёлок с территории города. В первую очередь хвойные вывозили с тех локаций, где были заключены договоры с коммунальными службами. Брошенные ёлки коммунальные службы также собрали и вывезли. Всего 1 января было вывезено около пяти тысяч хвойных деревьев», — отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан.

Новогодние деревья перерабатываются таким образом уже семь лет подряд.

По утверждению специалистов, измельчённые хвойные станут удобрением. Сразу эту хвою как удобрение нельзя использовать — она должна полежать несколько лет. Хвоя перегнивает и имеет кислотную среду, а значит меньше будет использоваться других удобрений. «Троянда» выращивает порядка 200 тысяч весенников ежегодно, хвою используют сначала для утепления цветов. Потом вместе с осенней листвой её складируют, она перегнивает и спустя несколько лет получается удобрение.

Как сообщала Одесса News, в Одессе с 1 января работает 41 пункт для сбора новогодних ёлок. Площадки расположены во всех районах города. Любой может принести уже ненужную ёлку и обменять её на сладости.

Одесситов просят не выбрасывать ёлки в контейнеры или другие места, а относить в специально оборудованные пункты для дальнейшей переработки.

Фото: Одесса/News, «Одесса»

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