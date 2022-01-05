На прошедшей неделе в Одессе родились 154 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 154 новорожденных, в числе которых две двойни.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 81 юный одессит и 73 маленькие одесситки», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, мальчик стал и первым ребёнком, родившимся в Одессе в наступившем году. В первую минуту 2022 года в городском роддоме №5 увидел свет маленький одессит Андрей. Семья первого новорожденного получила в подарок от городских властей детскую коляску.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7 — здесь на свет появились 45 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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