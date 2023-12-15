В Приморском районе Одессы остановлен очередной «нахалстрой»

Инспекторы Управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета обнаружили факт незаконного строительства в Приморском районе Одессы по ул.Ольгиевская, 21.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что 1 декабря было проведено комиссионное обследование с участием представителей Управления ГАСК, Приморской районной госадминистрации и управляющей компании «Порто-Франко», в ходе которого было установлена надстройка третьего этажа жилого дома, расположенного на внутридворовой территории, без разрешительных документов.

«По результатам комиссионного обследования владелец обязался привести в соответствие самостоятельно начатые работы», — говорится в сообщении.

В настоящее время работы по демонтажу конструкций третьего этажа продолжаются под контролем Управления ГАСК.

Одесса News в июне 2023 года информировала, как специалисты Управления ГАСК, Приморской райадминистрации, Департамента архитектуры и градостроительства, Департамента по благоустройству города и Департамента земельных ресурсов Одесского горсовета не допустили появление «нахалстроя» по ул. Греческая,15.

Фото: ГАСК Одессы

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