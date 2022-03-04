Труханов: Необходимо убрать разногласия и помнить, что Одесса у нас одна

Нам необходимо сегодня убрать старые обиды и разногласия и помнить, что Одесса у нас одна. И Украина у нас одна.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщается на официальном сайте города.

«Идёт война, ни о какой мирной миссии речь не идёт. Что касается нашего города, нам необходимо сегодня убрать старые обиды и разногласия и помнить, что Одесса у нас одна. И Украина у нас одна. Только объединение и противостояние! Я хочу, чтобы это понимали и те, кто хотят или планируют сюда вторгаться. Сейчас я говорю об Одессе! Их здесь как не ждали, так и не ждут! С каждым метром продвижения к Одессе ненависть к тем, кто планирует в неё вторгаться, только растёт!».



Труханов встретился 2 марта с одесским уличным активистом Демьяном Ганулом, после чего Ганул в своём Facebook написал: «Я встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. После продолжительного разговора, вывод один: Одессу никто сдавать не собирается. Я вас в этом уверяю. Городские власти Одессы будут тесно сотрудничать с военными, ТРО, полицией и общественным сопротивлением… Во время войны следует убрать личные раздоры на задний план, сейчас на первом месте борьба против российской федерации».

Как сообщала Одесса News, по словам Геннадия Труханова, «сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.