Одесская мэрия заказала разработку проекта реставрации Дома купца Моисея Луцкого

1 млн 498 тысяч гривен готово потратить муниципальное управление капитального строительства на разработку проектно-сметной документации ремонта и реставрации памятника архитектуры «Дом доходный Луцкого», что на Маразлиевской, 2.

Тендер по выбору проектанта ведомство объявило ещё 25 октября и до 4 ноября принимались предложения.

Как передаёт корреспондент Одесса News, сейчас этот дом — жилой. Его жильцы уже много лет добиваются его ремонта и реставрации. За свой счёт ими отремонтирован подъезд, отреставрированы ажурные ворота въездной арки, починена крыша.

Кстати. Дом купца Моисея Луцкого был построен в 1902-1903 годах архитекторами Моисеем Линецким и Самуилом Гальперсоном. До революции здесь было отделение Дворянского и Крестьянского банков, жили известный писатель Александр Куприн и учёный-гидравлик Василий Пинегин.

Одесситы знают это здание, как «Дом с повешенной» — по скульптурному изображению головы девушки с петлёй на шее. По одной из версий, барельеф напоминает о повесившейся родственнице владельца дома, а по другой версии, изображённая девушка — рабыня, пленённая силой в турецкий гарем.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года дом-памятник на Бунина восстановили после пожара, который произошёл в Одессе в прошлом году.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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