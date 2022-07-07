Шестерым жителям Одесской области предъявлено обвинение в вырубке леса

Шестерым участникам преступной группы сообщено о подозрении за незаконную вырубку леса на сумму 7 млн ​​грн на землях АО «Укрзализныця» в Одесской области.

Об этом собщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Подольска организовал преступную группу, в состав которой вошли четыре его земляка и сотрудник одного из райотделов полиции Одесской области.

Сообщники провели незаконную вырубку деревьев в защитных лесных насаждениях породы «дуб», «ясень», «клён» и других лесных насаждений на территории земель АО «Укрзализныця» с целью дальнейшей продажи лесопродукции. Такими противоправными действиями окружающей среде нанесено почти 7 млн ​​грн ущерба.

Во время проведённых обысков по месту происшествия и проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли 5,2 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль Volkswagen LT, бензопилы, топоры, мобильные телефоны и «чёрные» записи.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УКР ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года прокуроры Одесской облпрокуратуры сообщили о подозрении бывшему лесничему одного из лесничеств Одесской области, который, злоупотребляя служебным положением, способствовал незаконной вырубке пород деревьев, что повлекло тяжкие последствия для природы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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